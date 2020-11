’Exorbitante bonus topmannen afkeuren’

Toch heeft Douwe Egberts hem gemeend te moeten overladen met aandelen in het bedrijf. 10 miljoen Euro aan aandelen in een goed renderend bedrijf. Dat is geen kattenpis. Daar kun je mee thuiskomen.

Hem is ook al beloofd dat daar binnen korte tijd nog een aandelenpakket van 13 miljoen Euro bij komt. Hij hoeft zijn hele verdere leven niets meer uit te voeren en kan hier lekker van leven. Als je het uitrekent dan kun je constateren dat hij zijn hele leven ongeveer €750.- per dag te besteden heeft. De gewone werknemers van Douwe Egberts moeten dit allemaal opbrengen.

Laat ik nu toch vinden dat dit soort exorbitante beloningen en salarissen verboden, of minstens onwenselijk, moeten worden verklaard. Kom op Rutte, treed op tegen dit soort praktijken of heb er in ieder geval een openbare mening over. Dat zou je sieren.

Aad van der Gulik,

Lisse