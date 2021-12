Premium Het beste van De Telegraaf

Haagse stolp staat los van samenleving

Door Ronald Plasterk

Onze democratie is ziek. Aan de oppervlakte lijkt alles oké: de zittende coalitie heeft bij de verkiezingen opnieuw een meerderheid gehaald, en vormt nu (zij het wat traag) een nieuwe regering. Maar het doel van democratie is dat het spectrum van meningen die leven bij de bevolking wordt gerepresenteerd door politieke partijen, waarna de kiezer bepaalt wie de macht krijgt om de opvattingen uit te voeren. Nu bestaat er enerzijds een aparte wereld onder de glazen stolp in Den Haag, waar iedereen het ongeveer eens is, en daarnaast opvattingen in de samenleving, die los staan van de politieke macht.