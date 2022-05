Brief 2 ’Belang burger niet behartigd’

Waarom? De politiek gaat niet over de burger, het gaat vooral om partijpolitieke agenda’s en ego’s van politieke vertegenwoordigers. De machtsspelletjes worden over de ruggen van het electoraat bekonkeld. Het electoraat, ‘wie zijn die mensen’ zijn slechts nodig om de broodnodige politieke schaakspelletjes via de tijdens de verkiezingen verkregen poppetjes in het veld te zetten. Niet het belang van de burger worden behartigd maar het (partij) politieke eigenbelang is de voorwaarde om politiek te bedrijven. Of er ook lering wordt getrokken of dat de politiek zich ook maar iets aantrekt van de uitkomsten van de Telegraaf enquête valt ernstig te betwijfelen daarvoor is de politiek te navelstarend egocentrisch.

Herman de Haas, Rotterdam

