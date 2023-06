2035 lijkt een heel ambitieus streven voor de halvering van de stikstofuitstoot

Ruim acht maanden nadat ze haar beruchte stikstofkaart doormidden scheurde, presenteerde minister Christianne van der Wal maandag een nieuw hulpmiddel in haar stikstofaanpak. Agrariërs kunnen via een stikstoftool zelf berekenen of ze een piekbelaster zijn. Deze 3000 ondernemers komen in aanmerking voor de ’woest aantrekkelijke’ opkoopregeling van de stikstofminister, waarbij 120 procent van de bedrijfswaarde wordt geboden.