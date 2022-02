’Winst van vergroening valt tegen’

Zo’n verplichting zou hier ook niet werken omdat zonnepanelen en warmtepompen veel duurder zijn dan in Nederland. Zelf heb ik in een groene bui een paar jaar geleden zowel zonnepanelen als een warmtepomp geplaatst. Daarnaast had ik al 2 panelen om het water op te warmen. Met zo veel zon zou dit een goede zaak moeten zijn, dacht ik. Maar het rendement viel mij flink tegen. Ook zijn warmtepompen energievreters en maken ze herrie. Uiteindelijk bespaar ik per saldo alleen op de stookolie. Pas na 20 jaar heb ik de installatie terugverdiend, maar dan heeft de installatie het eind van zijn leven bereikt. Tel uit je winst.

Ben Romeijn