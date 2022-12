’Roemenië en Bulgarije vergelijkbaar’

Beide landen zijn in veel opzichten vergelijkbaar. Waar het om gaat zijn de enorme rijen vrachtwagens bij de Roemeens/Bulgaarse grens, maar ook bij de Roemeens/Hongaarse grens. Als personenwagen rijd je die vaak kilometers lange rij voorbij, maar dan nog ben je minstens een half uur kwijt voor je de grens over gaat. Dat Rutte, zelf de oorzaak van veel verder dan de Bulgaren fraude gaande schandalen, zoals de toeslagen affaire, nu het haantje in de EU wil spelen is tekenend. Zoiets als die splinter bij de Bulgaren zien, maar niet die balk in eigen oog.

Bert Osendarp, Irechek