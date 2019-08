’Iedereen kan een koopwoning kopen’

Met een hypotheek van 220.000 euro incl. kostenkoper betaal je met de huidige 2% (incl. NHG) rente voor 10 à 15 jaar vast, 367 euro per maand met een aflossingsvrije hypotheek. Dat kan iedereen nog wel betalen, dunkt me. Nette huizen zat voor die prijs.

Vroeger mocht dat, maar met de angst van waardevermindering is dit afgeschaft. En dat begrijp ik niet. Met een minimale risico voor de banken heden ten dagen. Want over 10 jaar zullen de woningen niet goedkoper zijn. Zelfs niet bij een zware terugval zoals in 2008.

Dus maak het de mensen gemakkelijk, overheid. 100% hypotheek en aflossingsvrij voor de koper, en de huurprijzen in de vrije sector zullen kelderen op een heel plezierige manier voor andere woningzoekenden. Het mes snijdt aan twee kanten.

Bert de Jong, Ermelo