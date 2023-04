Premium Het beste van De Telegraaf

De Kwestie: bestaan stikstofcrisis ’Laat je nooit door politici vertellen dat er geen keuze is’

Door Arnout Jaspers Kopieer naar clipboard

Het was de eerste reactie van stikstofminister Christianne van der Wal na de verkiezingsoverwinning van BBB: „Er is geen keuze.” Dat werd deze week letterlijk herhaald in de talkshow Khalid & Sophie, bij het bezoek van Frans Timmermans.