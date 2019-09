Elke liefdesrelatie is uniek. Tenminste, dat mogen mensen graag denken. Als psycholoog weet je wel beter. Hier op het spreekuur vliegen de universele relatiepatronen mij om de oren. Zo is de ’jeukrelatie’ er één die (helaas) veel voorkomt: niet erg genoeg om te vertrekken en niet fantastisch genoeg om te blijven. Een eeuwige tweestrijd is geboren.