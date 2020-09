’Met een herstelfonds is veel leed te voorkomen’

Wachtrij bij de voedselbank. Richard Meijer: „Betalingsproblemen en schulden brengen gezinnen in de schuldhulpverlening. Tenzij we ze zo vroeg mogelijk kunnen helpen.” Ⓒ ANP/HH

De coronacrisis drukt steeds meer gezinnen in de schulden, toonde eerder deze maand de Stresstest Huishoudens van CPB en AFM. Voor de oorzaken van het financiële leed is nauwelijks aandacht, vindt Richard Meijer. „Het is nu aan geldverstrekkers om in actie te komen.”