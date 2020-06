’Zonnestroom ongunstig’

Als je het laat voorrekenen, wordt de terugverdientijd steeds gunstiger. Men schermt met tussen de vijf en zeven jaar.

Als je vraagt of er rekening is gehouden met de afbouw van het salderen, blinkt men uit in stilzwijgen. Het salderen wordt namelijk vanaf 2023 in acht jaar afgebouwd naar nul. De geleverde stroom brengt dan nog maar zes cent op en de gebruikte stroom kost 22 cent.

Nu wordt het gebruik nog verrekend met de geleverde stroom en het verschil wordt uitbetaald. De terugverdientijd van zonnepanelen wordt na 2023 ca. 15 jaar.

Piet Kant, Tilburg