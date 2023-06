’Eenduidige verkeersregels in Europa’

De eenwording van Europa zou in de nabije toekomst moeten leiden tot meer uniforme wet- en regelgeving voor alle bewoners van landen die daartoe behoren, stelt M.H. Cnoops.

Verbaasd ben ik te moeten vernemen dat gewijzigde verkeersregels en onbekende verkeersborden in verschillende landen de reiziger op het verkeerde been zetten. Het lijkt me logisch dat in elk Europees land (indien mogelijk) eenduidige verkeersborden en regels gehanteerd worden, zodat twijfel en chaotisch rijgedrag vermeden worden. Bovendien zorgt dit voor meer verkeersveiligheid en en een goede doorstroom en wordt de reiziger niet onnodig op kosten gejaagd.

M.H. Cnoops, Linne