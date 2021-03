Ik woon zelf op het platteland en wat mij opvalt is dat er veel ’stedelingen’ klagen dat de boeren zo vroeg beginnen, soms om 6 uur al (of nog eerder) met de trekker over het land, en niet alleen door de week maar ook op zondag. En ja, dat zijn ze niet gewend, zo vroeg wakker gemaakt te worden door dat lawaai.

Daar komt nog bij dat er veel mensen bij zijn die klagen over ’stank’ en meer van dat soort dingen. Stop met dat klagen, blijf in de stad wonen of pas je aan en klaag niet.

Peter Blokker, Nieuw Amsterdam