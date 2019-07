’Alle religieuze scholen verbieden’

De gemeente Amsterdam staat met de rug tegen de muur en kan niks beginnen tegen het bestuur van het Haga-lyceum waarvan inmiddels duidelijk is dat zij banden hebben met salafistische organisaties. Probleem is onze wetgeving m.b.t. vrijheid van onderwijs.

Dé oplossing lijkt mij godsdienst en staat gescheiden te houden en een nieuwe wet te introduceren, waarbij álle religieuze scholen verboden worden. Dus ook protestantse, katholieke, joodse scholen etc..

Vrijheid van godsdienst komt daarmee niet in het gedrang, iedereen is vrij om thuis zijn of haar geloof te betuigen, maar houd de scholen neutraal en houd het dus alleen op ’openbare scholen’. Niemand voelt zich dan gediscimineerd omdat het voor alle godsdiensten geldt; probleem opgelost! Tevens veel beter voor de integratie! Helaas heb ik hier nog geen enkele politieke partij over gehoord..... wie durft??!!

Afke Hagar