’Personeelstekort door hoge eisen’

Het personeelstekort in onderwijs, zorg en de kinderopvang is enorm, tienduizenden vacatures blijven onvervuld. Volgens de politiek kan het tekort enigszins worden opgelost door zijinstromers en door na het pensioen door te werken. Woensdag twee zorgwekkende ingezonden brieven. Een van een gepensioneerd onderwijzeres die graag door zou willen werken maar aangeeft dat dit door de hoge belastingdruk niet lonend is. Schaf de loon/inkomstenbelasting af voor gepensioneerden die willen doorwerken. Een tweede brief is van een zijinstromer die na 20 sollicitaties géén baan heeft gevonden als wiskundeleraar. Legt de onderwijswerkgever de lat te hoog? De eisen iets naar beneden bijstellen en kansen gunnen aan zijinstromers levert meer mensen voor de klas op.

Niels J. Kooijman,

Amstelveen