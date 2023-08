Lager taksplafond

De regering kan beter het belastingplafond verminderen op energie. Het prijsplafond is voor mensen die de energierekening niet kunnen betalen. Maar bijna alle huishoudens gaan gebukt onder de hoge kosten van deze eerste levensbehoefte (een warm huis). Belasting hierop verminderen, net als op benzine en diesel, daar heeft iedereen profijt van. Zijn we ook van het gedoe af om uit te zoeken wie wel en wie niet in aanmerking komt.

Greet Netjes