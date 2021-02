’Zoeken naar juridisch geitenpaadje’

Dat de rechter oordeelde dat er bij het instellen van de avondklok geen sprake was van dringende noodzaak die een onmiddellijk ingrijpen vereiste, is helder. Er werd al weken over gesproken. Tijd zat dus om het juridisch goed te regelen.

Maar dan... Appèl binnen een halve dag, met vernietiging van een deel van het vonnis. Argumentatie van het Hof was dat het praktischer is om een door de rechter illegaal geoordeelde situatie maar te laten bestaan, zonder zich over het recht uit te spreken. Ik vrees dat het Hof nu naarstig zoekt naar een juridisch geitenpaadje voor het kabinet, of de uitspraak over de volgende persconferentie tilt en het kabinet de maatregel zelf opheft.

Jan Oosterhof,

Hellendoorn