Brief 2 ’Files zorgen voor veel uitstoot’

Het komt bij het kabinet, waar Harbers dit plan ook besproken moet hebben, kennelijk niet op dat files ook meer uitstoot veroorzaken dan rijdend verkeer, buiten het feit dat het niet oplossen van sommige knelpunten ook nog kan leiden tot doden en gewonden. In mijn beleving is het meer een centen kwestie, sommige kunstwerken moeten nodig hersteld worden en extra geld voor mobiliteit krijgt Halbers niet, dat gaat naar Jetten. Dan maar snijden in de plannen.

Peter Vooges, Kudelstaart

