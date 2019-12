Brief 3 ’Ophef om PFAS-regels was onnodig’

Gewoon een paar op dat gebied ongeschoolde ambtenaren de veiligheidsnorm laten aanpassen (kinderen eten nu eenmaal geen 20 kilo PFAS-grond per dag) en klaar! En nu nog even de stikstofnorm versoepelen, net als in de rest van Europa. Gewoon per inwoner rekenen of per vierkante kilometer, wij zijn nu eenmaal overbevolkt. een kwestie van anders rekenen. Dan is al die heisa toch voor niks geweest. Graag een beetje opschieten, dan hoeven ook al die verkeersborden niet weer vervangen te worden.

G. den Uil, Almere

