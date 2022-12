Premium Het beste van De Telegraaf

De Kwestie: Budgetpolis ’Het gaat erom dat je bewuste keuze maakt’

— Welk type polis je ook kiest, het gaat erom dat je een bewuste keuze maakt en de eventuele risico’s kent.

Er wordt vaak gedacht dat je met een budgetpolis niet goed verzekerd bent voor zorg. Dat is niet het geval. Voor spoedeisende en verloskundige zorg kun je in elk ziekenhuis terecht en dat wordt volledig vergoed. Ook de zorg voor kinderen (tot 18 jaar) krijg je in elk ziekenhuis volledig vergoed. Ga je voor geplande zorg naar een niet-gecontracteerd ziekenhuis, ook dan wordt de zorg vergoed, alleen niet volledig. Verwijst je huisarts je naar het ziekenhuis, dan is het raadzaam om vooraf te controleren welk ziekenhuis gecontracteerd is.