’Orgie van geweld in Donbas’

We staan er bij en kijken er naar. Knap zoals de Oekraïnse bevolking en het leger zich staande houden. Maar de échte orgie van geweld op burgers staat ons in de Donbas te wachten. Poetin heeft er hoogstpersoonlijk generaal Dvornikov voor aangesteld. Hij pleegde ook al in Syrië vreselijk misdaden tegen burgers en zal dezelfde tactiek in de Donbas toepassen. Dus ook wij, weerloze toeschouwers, worden weer op de proef gesteld. Wanneer komt er in godsnaam een einde aan de gekte en deze totaal ontspoorde oorlog? Volgens kenners snel, maar daar heb ik een hard hoofd in!

Bas Overmars, Amsterdam