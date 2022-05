’Stok of wortel’

Minister de Jonge wil huiseigenaren vanaf 2026 verplichten bij vervanging van de cv ketel een hybride ketel met warmtepomp te installeren. Mee eens; het is een verstandige transitiemaatregel om het gasverbruik flink te beperken. Een combinatie met zonnepanelen is overigens aan te bevelen om het energieverbruik nog verder te beperken. Maar waarom weer de stok in plaats van de wortel? Het blijft een flinke investering en met de zuinige 30% subsidie kunnen minder draagkrachtige eigenaren dit niet opbrengen. Verhoog de subsidie tot 50% voor eigenaren met een inkomen tot bijvoorbeeld anderhalf modaal. De bestaanszekerheid van die groep staat nu al sterk onder druk en dat wordt alleen maar erger. Help die groep over de (financiele) streep te trekken in plaats van de knoet er over te leggen. Linkse en rechtse partijen in de Tweede Kamer kunnen nu laten zien dat ze er ook zijn voor gewone mensen, die de energietransitie moeten kunnen meemaken.

Gerrit Aalbersberg, Arnhem