Tarief voor aardwarmte veel te hoog

Wij hebben al in 2010 gekozen voor een appartement dat door aardwarmte (energieneutraal) wordt verwarmd. Dit is precies wat onze regering wil. De te betalen tarieven voor de verbruikte energie worden door de Autoriteit Consument en Markt jaarlijks vastgesteld. De laatste jaren krijg ik het idee dat ik (en velen met mij) een verkeerde keuze heb gemaakt. De tarieven voor de aardwarmte worden namelijk gekoppeld aan de tarieven voor aardgas, inclusief de voor gas steeds hoger wordende belastingen. Dit jaar werden de prijzen voor een gigajoule aardwarmte verhoogd van € 24,05 naar € 28,47; een verhoging met ruim 18%! Dit is niet meer uit te leggen en dat blijkt ook wel uit het feit dat de door mij aangesproken coalitiepartijen niet de moeite nemen om te antwoorden en deze bizarre handelwijze uit te leggen. De komende jaren wordt de gasprijs steeds verder verhoogd om gebruikers ’van het gas af te krijgen’. Ik houd mijn hart vast. Onze regering wordt met de dag ongeloofwaardiger en doet maar wat.

A. Lokkerbol, Alkmaar