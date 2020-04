Koningsrijst uit de bijbel

In de serie ’de bijbel van’ – ik blijf het een hoogst aanmatigende naam vinden – is er nu een aflevering van de Indonesische keuken. Nu is die door Lonny Gerungan in De Authentieke Indische keuken afdoende beschreven. Het boek is een mijlpaal.

Maar Maureen Tan heeft de hele boel nog eens over gedaan, en niet slecht. In ieder geval heel overzichtelijk. Mooi stukje erin ook over haar moeder die haar recepten, na een beroerte, met één hand op een typemachine tikte: „Zodat jullie later nog aan me denken.” Dat greep me aan.

Vandaag is het feest: hoe dan ook en waar dan ook. Dus maken we feestelijke rijst. Was de rijstsoorten tot het water helder is. Laat uitlekken. Breng kokosmelk, pananblad, citroengras, laos, kurkuma en de salamblaadjes tegen de kook aan. Doe de rijst in een pan, schenk de kokos er overheen. Nog wat zout, goed roeren en laat zo minstens vier uur staan. Dan water erbij tot de rijst een vingerkootje onderstaat, zo gauw het water is geabsorbeerd het vuur uit, roer om, laat 20 minuten stomen met de deksel op de pan. Koninklijk deze rijst