’Von der Leyen gooit olie op het vuur’

Uit een referendum in 2016 bleek, dat de gemiddelde kiezer tegen toetreding van Oekraine tot de EU was. Een teken van begrip voor de angst van de gewone Rus. Na drie westerse aanvallen sinds Napoleon, met in de laatste WO 23 miljoen doden, is die angst begrijpelijk.

Mevrouw van der Leyden doet er nu weer een schepje bovenop, door op termijn wederom toetreding tot de EU te beloven. De gewone Rus zal hierdoor alleen maar meer begrip voor Poetin krijgen, die met deze extra steun de grenzen kan verleggen.

Voor een leefbare samenleving is begrip voor elkaar de eerste voorwaarde.

Niek Gahrmann