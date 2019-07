’MKB de klos’

We hebben niet in de zaak kunnen investeren, niet in opleidingen voor ons personeel en niet in extra loonsverhogingen buiten de cao om.

We hebben 2x een accijnsverhoging gehad en nu de btw-verhoging wat natuurlijk over al onze produkten berekend wordt.

We betalen ons scheel aan de verzuimverzekering want het zal je maar overkomen dat één van onze personeelsleden langdurig ziek wordt en een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ons zelf is al helemaal niet te betalen.

We hebben een week vakantie in het jaar als we mazzel hebben en voldoende personeel, maar dat is dit jaar ook niet het geval want er is gewoon geen personeel.

Onze gemiddelde werkweek stopt niet bij 38 uur, eerder bij 48 uur en dan durft de heer Rutte te beweren dat we allemaal zakkenvullers zijn. Nou, ik kan u verzekeren mr Rutte, bijna alle ondernemers in onze branche zitten in het zelfde schuitje.

Er klotst helemaal geen geld! Het gaat er met grote happen uit door de btw-verhoging en de zware personeelslasten, door alle regels in onze verwenstaat om de werkende nederlander rondom te beschermen tegen ons uitbuitende ondernemers.

Het MKB is de grootste werkgever in Nederland, maar al jaren het pispotje waar de grootste financiële klappen gevallen zijn zonder enige vorm van compensatie.

Het schrappen van de vennootschapsbelasting zou ons eindelijk een beetje adem geven maar oh oh stoute ondernemers, u heeft het loon van uw personeel niet voldoende verhoogd dus gaat het feest niet door.

Meneer Rutte! We hebben geen geld om nog meer loon te geven! We houden zelf amper wat over om onze eigen lasten te betalen.

Dus stop met deze zwartmakerij en kom maar eens kijken hoe rijk we het hebben, de dikke auto die we rijden en al die vakanties die we opnemen. Als u zo door gaat blijft er geen klein bedrijf meer overeind en bent u de grootste werkgever van Nederland kwijt.

K.D Rico, Amersfoort