’Onderwijs moet weer terug naar de basis’

Binnenland

Koepel basisscholen: lerarentekort neemt nog verder toe

Het tekort aan leraren op basisscholen zal in de komende jaren verder stijgen. De PO-Raad, de koepel voor het basisonderwijs, verwacht dat de achterstanden in 2031 nog verder zijn toegenomen. „Dit is zeer zorgelijk, omdat dit de kwaliteit van het onderwijs schaadt”, stelt de organisatie in haar jaar...