FBI levert geen bewijs en gezien ernst beschuldiging moet dat er natuurlijk wel zijn

Door paul jansen

De baas van de Amerikaanse FBI heeft een bom gedropt met de onthulling dat het coronavirus hoogstwaarschijnlijk toch uit een Chinees laboratorium afkomstig is. De federale recherche van de VS zegt ervan uit te gaan dat het virus in de stad Wuhan is ontsnapt na een ongeluk.