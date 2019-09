Toen de vernietigende conclusies van het rapport De achterkant van Amsterdam vorige week via deze krant uitlekten, voorspelde ik in een column al de reacties. In een rapport van 75 pagina’s legden hoogleraar Pieter Tops en onderzoeksjournalist Jan Tromp haarfijn de vinger op de zere plekken. Niet de overheid, maar criminele organisaties trekken in de hoofdstad aan de touwtjes.