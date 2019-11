Het Kremlin komt steeds nadrukkelijker in beeld in het onderzoek naar de aanslag op vlucht MH17. Het internationale onderzoeksteam wil weten of de Russische minister van Defensie en het hoofd van de Russische veiligheidsdienst FSB betrokken waren bij de inzet van de Buk-raket, waarmee alle 298 inzittenden werden vermoord.