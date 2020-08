’Klaar met begrip voor reljongeren’

De samenleving eist antwoorden op decennialang (vierde generatie Marokkanen) falend overheidsbeleid. Waarom zijn Marokkaanse vrouwen maatschappelijk succesvoller (studie/werk) dan veel mannelijke Marokkaanse ’losers’? Waar gaat het fout in de opvoeding? Welke resultaten zijn behaald door gemeentelijke beleidsmakers, jongerenwerkgroepen, maatschappelijk werk, etc? Politieke correctheid, wegkijken, niet durven benoemen en intensieve begeleiding hebben ook niet afdoende geholpen. Waar is de eigen verantwoordelijkheid van de jongeren en hun ouders? Perspectief begint bij jezelf en niet noodzakelijkerwijs bij een ander.

We hebben te lang onszelf (maatschappij) geschoffeerd uit angst etnisch te profileren. Schuld ligt niet (alleen) bij ons, maar (grotendeels) bij die reljongeren zelf. De maatschappij is het zat en wil uitleg. Zelfverwijt/begrip is op, zonder etnisch te profileren, want bij de meesten gaat het wel goed.

Johan Sijtsema,

Rosmalen