Uitslag stelling: ’Boa wapenen tegen agressie’

Niet iedereen ziet dit zitten. Zo oppert een tegenstander dat boa's niet altijd even sociaal vaardig zijn. Hij pleit ervoor als de functionarissen worden bewapend, ze ook de nodige sociale vaardigheidstrainingen te geven. Iemand anders pleit voor 'een goede cursus zelfverdediging'. Gepleit wordt ook voor betere werving en selectie van de ambtenaren, maar velen vinden pepperspray geen oplossing omdat het een aanvalswapen is.

Als hun eisen niet worden ingewilligd, dan dreigen Rotterdamse boa’s met acties op Hemelvaartsdag. De stemmers reageren verdeeld op de vraag of dat verantwoord is. De ene helft vindt acties wel toelaatbaar, de andere helft juist van niet. Een opponent van acties: ,,Ik vind zeker dat boa's beter moeten worden uitgerust, maar staken dat kan nu echt niet.” Maar een voorstander meent: ,,Prima dat ze gaan staken. Voor corona was het bewapenen al nodig vanwege de toegenomen agressie op straat.”

Een oplossing zou kunnen zijn de boa's te laten begeleiden door politiemensen. Dat vinden de meeste stemmers een goed idee. De handhavers uitrusten met een politiehond zou kunnen helpen, maar veruit de meesten achten dit niet haalbaar. Veel respondenten pleiten voor het gebruik van bodycams door de handhavers. ,,Met een verbinding via 4G, zodat agressie jegens hen direct geregistreerd kan worden.” Een andere voorstander van bodycams wil nog verder gaan: ,,Op basis van de beelden kunnen de daders meteen worden herkend en gestraft. En als dat niet lukt, dan zet je de beelden online.”

Driekwart van de respondenten vindt dat de corona-maatregelen oproepen tot meer agressie jegens handhavers. Veruit de meesten denken namelijk dat het publiek boa's veel minder serieus neemt dan politieagenten. Veel deelnemers uiten ook kritiek op de beroepsgroep. Zo zouden sommigen hun werk niet serieus nemen. Of ze meten met twee maten en durven ouderen wel aan te spreken, maar jongeren niet. Anderen vinden de handhavers soms ’zonder aanleiding autoritair optreden’. ,,Deze mensen uitrusten met wapenstokken en pepperspray zal het probleem alleen maar groter maken."

Een krappe meerderheid vindt dan ook dat de boa's niet de aangewezen personen zijn om de corona-maatregelen te handhaven. Een deelnemer vraagt zich af: ,,Ik ben het ermee eens dat ze beter gewapend moeten worden tegen agressie, maar is het is toch ook zo dat mensen zich uit zichzelf moeten houden aan corona-maatregelen?”

Twee derde vindt de corona-maatregelen nu onduidelijk. Een respondent noemt dit een ’recept voor chaos’: ,,Gemeenten geven ieder hun eigen draai aan de landelijke maatregelen. De ene gemeente is soepeler dan de andere. Dit omdat sommige gemeenten de kas moeten spekken, omdat ze voor foutparkeren geen boetes meer kunnen uitschrijven.” Een meerderheid begrijpt dat door deze verschillen van inzicht mensen die beboet worden dit vaak onterecht vinden. Een stemmer vindt dat boa's nu ook veel te vaak en willekeurig beboeten. ,,Eigenlijk is deze taak voor deze handhavers te zwaar.”