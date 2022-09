Premium Het beste van De Telegraaf

Column Marianne Zwagerman De controledrift van onze overheid is grenzeloos

Door Marianne Zwagerman

Ronald Plasterk beloofde dat Nederlandse burgers niet zomaar zouden worden afgeluisterd en gevolgd door de overheid. Maar zijn opvolgers in Den Haag, ministers Kajsa Ollongren en Hanke Bruins Slot, doen het toch. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD mogen binnenkort álle communicatie via élke internetkabel in Nederland zómaar, zonder énige opgaaf van redenen, aftappen.