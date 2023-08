’Topspelers moeten voorbeeld jeugd zijn’

Ik heb de tijd nog meegemaakt dat wanneer een topspeler aan het eind van zijn carrière was gekomen, hij zes dagen in de week moest buffelen in een sigarenzaak om nog een redelijk inkomen te vergaren. In de huidige tijd verdienen ze vele tientallen miljoenen op de velden om aan het eind nog een paar honderd miljoen op te halen in een zandbak. Dit alles terwijl deze ego’s hun tijd en vakmanschap zouden moeten inzetten op een ander gebied, bijvoorbeeld vorming en opleiding van de jeugd, maar daar heb je persoonlijkheid en karakter voor nodig.

Peter Borst, Beverwijk