Eerst even een samenvatting: ABN Amro sloot 470 geldautomaten, negentig Geldmaat-flappentappers zijn ook al buiten werking gesteld, de discussie over de aanwezigheid van dergelijke apparaten in de buurtsupers is voor de zoveelste maal heropend en zondagnacht werden in Tubbergen en Baarlo twee Rabo-machines geplofkraakt. Van die bank kunnen we binnenkort dus óók sluitingsmaatregelen verwachten.