Investeren noodzakelijk

Omscholing is het nieuwe toverwoord, maar daar gaat veel tijd in zitten qua studie en het opdoen van praktijkervaring. Belangrijk lijkt me wel dat de overheid niet gaat bezuinigen zoals tijdens de bankencrisis in 2008, maar blijft investeren. De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt waar de zwakke punten van onze economie zitten: er is een chronisch tekort aan goed opgeleid en betaald zorgpersoneel en onderwijzers. Daarnaast is het huizentekort schrijnend.

Bas Overmars, Amsterdam