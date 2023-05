’Compensatie Schiphol belachelijk idee’

De compensatie die omwonenden kunnen aanvragen voor de geluidsoverlast bij Schiphol is een belachelijke actie van Harbers. De mensen zijn daar in de omgeving vrijwillig gaan wonen in vaak flink gesubsidieerde woningen, die ook nog eens zwaar geïsoleerd werden.

Bizar dat deze groep wederom gehoor krijgt. Je weet waar je gaat wonen, en dan zeuren? Schaamteloos gedrag ten koste van de belastingbetalers.

Els Strikkers, Bergen