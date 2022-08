’Vergunning circuit Zandvoort intrekken’

In de discussie en het verzet tegen de stikstofmaatregelen is het ongepast en onbegrijpelijk dat de rechter het racecircuit Zandvoort onbelemmerd door laat gaan met het organiseren en houden van allerlei races met als hoogtepunt de Formule 1.

Vaststaat dat de stikstofuitstoot enorm hoog is en een stempel drukt op de hele regio. Hoe gemakkelijk is het om het circuit Zandvoort te sluiten. Is destijds op dubieuze wijze opnieuw geopend puur vanuit een lobby van een aantal vooraanstaande personen, bestuurders en politici. Dit tast de geloofwaardigheid van de noodzakelijke milieu- en klimaatmaatregelen aan. De verantwoordelijke minister Jetten, D66 zwijgt in alle toonaarden en duikt angstvallig weg.

M. Loermans