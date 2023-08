Werkwijze UWV nader onderzoeken

Dit is het zoveelste signaal dat een uitvoeringsorganisatie van de overheid haar werk niet goed doet, door willens en wetens de wet te overtreden. Wanneer trekt de politiek daar haar conclusies uit, en neemt men haar verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordigers? Want dit ondermijnt het vertrouwen. En werkt het gevoel van ’Big Brother is watching you’ in de hand. Want dit is weer hét bewijs van de wantrouwende overheid. En wat heeft men met de oneigenlijk verkregen informatie gedaan? Dit vraagt om nader onderzoek.

Herman Koster,

’s-Heerenberg