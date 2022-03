Premium Het beste van De Telegraaf

Hugo de Jonge kan maar moeilijk leren van eerdere fouten

Door Wouter de Winther

In aanloop naar de bordesscène van Rutte IV werd in de partijtop met Hugo de Jonge gesproken over zijn toekomst. De toenmalig vicepremier en minister van Volksgezondheid werd gevraagd naar zijn ambitie voor de komende regeerperiode.