’Pak overbevolking aan’

Overigens denk ik niet alleen een blinde vlek voor onze regering. Ik heb het idee dat er ook wereldwijd veel te weinig aandacht aan geschonken wordt.

Pakweg de afgelopen 10 jaar is er vanuit het kabinet diverse keren geroepen dat men zich zorgen maakt over de toename van de (wereld) bevolking en in 2018 zei de Tweede Kamer een groot onderzoek hierover te willen. Het antwoord is volgens mij duidelijk, geboortebeperking! Zeker in landen waar vijf of meer kinderen heel gewoon zijn met vaak uitzicht op een slechte toekomst waardoor deze mensen hun toevlucht zoeken naar andere landen. In een land als Afrika wonen veel christenen, de paus zou hier ook een groot aandeel in kunnen hebben om grote gezinnen te ontmoedigen en abortus toe te staan.

Na corona weer terug naar ’normaal’, maar is onze leefwijze wel zo normaal? Als wij straks met een paar miljard meer zijn is onze aarde dan nog wel leefbaar? Hoe kwetsbaar wij zijn blijkt nu toch wel.

Laat het nieuwe kabinet overbevolking als prioriteit stellen want alles valt of staat met het aantal inwoners dat op dit kleine stukje aarde en daarbuiten leeft!

Cathy Stam-Gestman