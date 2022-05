Brief 1 ’Uitspraak spaartaks ongelofelijk’

Het laatste nieuws is dat alleen de 60.000 personen die destijds protest hebben aangetekend in aanmerking komen voor teruggave. De overige brave burgers die te veel en onterecht belasting hebben betaald en op last van de Belastingdienst hebben afgedragen, kunnen fluiten naar hun geld. Dit ruikt niet alleen naar corruptie maar het bewijst ook dat diefstal loont, dat is nu bewezen zelfs door de hoogste en meest verantwoordelijke instanties.

J. van Leijen, Driemond

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: