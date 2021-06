’Suriname in zwaar weer’

Daar is op dit moment de coronacrisis op zijn hoogst met 'zwart' als kwalificatie. Er geldt dan ook een algehele lockdown. Aan álles is een gebrek. Er is veel te weinig geschoold en medisch personeel en besmette mensen moeten twee dagen buiten een ziekenhuis wachten eer ze opgenomen kunnen worden.

Het sterftecijfer is dan ook hoog. Mensen sterven op de IC gewoon omdat er geen zuurstof is. En vooral geld is nodig. Véél geld. Maar dat is er wél. Maar in de verkeerde zakken.

Het moordenaarsregime van Bouterse en consorten hebben het hele land leeggeroofd en zijn opvolger moest met een volledig lege schatkist een verloren land helemaal opnieuw gaan opbouwen. Om dan direct al met de corona chaos geconfronteerd te worden. Ga er maar aan staan. Zet Bouterse vast en confisceer al zijn (gestolen) bezittingen. Dan ben je al een aardig eind op de goede weg. En (personele) hulp uit Nederland is onderweg. Suriname staat er niet langer alléén voor.

Hou vol. Stay strong!

Jan Muijs, Tilburg