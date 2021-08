’Wat is het nut van buitenlandse missies?’

Een parlementaire enquête zou ook hier weer op zijn plaats zijn. Want wat was bijv. het doel, en is dat bereikt? Of zijn al die miljarden belastinggeld verdwenen in een bodemloze put en wie is daar verantwoordelijk voor?

Het werpt sowieso de bredere vraag op, wat het nut is van dergelijke buitenlandse missies. Wie bepaalt de noodzaak daarvan? Moeten wij ons als klein landje zo nodig profileren als deugridders voor de hele wereld? Of zijn wij slechts het schoothondje van de VS?

Als we dit voortaan niet beter overdenken, kunnen we iedere keer na zo’n missie op de blaren zitten.

A. Beijen, Den Haag