Jongensliefde: ’Het is vertederend en spannend om te zien’

Door ANNELIE LANGERAK Kopieer naar clipboard

BANGKOK - Thaise dramaseries over jongensliefde zijn in korte tijd enorm populair geworden. Niet alleen in Thailand zelf, maar ook in het buitenland. De populariteit van deze series blijkt een grote stimulans voor het toerisme. Het land hoopt dat ze, net zoals K-pop, de wereld gaan veroveren.