’Moderne diesel niet zo slecht’

Drie jaar geleden was één op de vijf auto's nog een diesel, dat is nu nog maar één op de tien. Volgens de Bovag-Rai en andere Europese brancheorganisaties heeft diesel onterecht te kampen met een slecht imago. Veroorzaakt door de politiek. De brancheverenigingen en wetenschappelijke rapporten beweren dat diesels minder CO2 uitstoten dan benzine-auto’s. Martien Visser, hoogleraar energietransitie van de Hanzehogeschool Groningen en David Smeulders professor energietechnologie aan de Technische Universiteit Eindhoven, bevestigen dit. Roet en stikstof vormen een directer gevaar voor de gezondheid van de mens. Maar ook wat dat betreft is een moderne diesel tegenwoordig schoner dan een benzineauto. Oude diesels zijn wel grote vervuilers. Het is dan ook vreemd dat het kabinet de aanschaf van dieselbestelwagens voor ondernemers fors duurder gaat maken om CO2 uitstoot te beperken. Deze tegenstelling geeft aan dat wij denken en willen belangrijker vinden dan wetenschappelijke feiten. Het geeft aan dat ambtenaren en politici weinig verstand van zaken hebben. Het is mijns inziens gewoon een smoes om de belastingen te spekken.

Peter de Quaack,

Portugal