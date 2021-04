’Terras niet voor de werkenden’

Het terras is namelijk alleen open voor werkelozen en huisvrouwen, want Jan de Arbeider zit op zijn werk tussen 12.00 en 18.00 uur. Daarbij is max 50 pers. op een terras de zoveelste nekslag voor de horeca. Hoe moeten ze personeel en huur betalen als er zo weinig binnenkomt?

Ook dat winkelen: twee personen per etage ongeacht hoe groot het is en 1 bezoeker per 25 m2 slaat nergens op. Daarna ga ik naar de supermarkt en lopen er 100 man onder één dak rakelings langs elkaar want de mensen zijn corona moe en niemand houdt nog afstand.

Rutte is in paniek, hij weet dat de bom op barsten staat bij de bevolking en komt nu met een lange vinger aan.... letterlijk en figuurlijk!

Jane van Zanten, Hoorn