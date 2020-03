’Geen les maar onderwijs gaat door’

Een drieweekse quarantaine waarin, volgens de Instagram van onze school, het onderwijs gewoon doorgaat. Gewoon gaat het echter niet worden.

Vandaag hebben we te horen gekregen dat we weektaken krijgen. Het deed me gelijk denken aan groep 2, waar de taken niet veel moeilijker waren dan woorden stempelen of bomen tekenen. Dat dit echter anders zal worden, begrijpt iedereen wel. Waar je normaal gesproken met gemak weg kan komen als je het huiswerk niet had gemaakt, moet je nu opdrachten online inleveren. Hierdoor is het gelijk duidelijk wordt wie de vakantiegangers en wie de werkers zijn. Althans, ik verwacht dat je de opdrachten moet inleveren. Zo niet, dan ligt de mentaliteit om ze te maken aanzienlijk laag.

Op andere scholen wordt er online live lesgegeven. Via Skype of door middel van YouTube. Mijn school is nog niet zo ver. Ik zie het zelf ook niet zitten hoor, achter een computertje een wiskundeles volgen terwijl de wifi plots uitvalt. Het hele online gebeuren lijkt mij niet nodig. We hebben schoolboeken met de stof erin en thuiswerkende ouders aan wie de leerlingen eventueel vragen kunnen stellen.

Iets wat niet in de weektaken staat is sporten. Ik woon iets verder dan een half uur fietsen van mijn school. Dat is dus elke werkdag één uur fietsen in totaal. Fietsen naar school is mijn grootste bron van actieve beweging. Nu ik ook geen gym meer heb én al mijn voetbaltrainingen zijn afgelast, heb ik nauwelijks beweging meer. Ik ben begonnen met hardlopen om mijn fitheid toch op peil te houden. Ik raad het u zeer aan.

Kevin Donkervliet, Hoofddorp