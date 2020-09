Trump, de Terror Jaap van de Verenigde Staten

Volgens de meeste peilingen in de Verenigde Staten vindt een meerderheid van de kijkers dat het debat tussen de Amerikaanse president Donald Trump en oud-vicepresident Joe Biden is gewonnen door de laatste. Ik weet niet precies hoe die peilingen zijn gehouden, maar volgens mij was er nauwelijks sprake van een debat en een echt duidelijke winnaar was er ook niet.