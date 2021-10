Premium Het beste van De Telegraaf

Column Roderick Veelo Ongelijkheid is geen probleem, maar een drijvende kracht

Door Roderick Veelo Kopieer naar clipboard

Wie het maatschappelijk debat volgt is er inmiddels wel van doordrongen, dat naast klimaatverandering nog een ander onheil de samenleving belooft te ontwrichten en dat onheil is de maatschappelijke ongelijkheid. Analisten, journalisten en andere deelnemers aan het debat wijzen op grote verschillen in rijkdom en kansen.